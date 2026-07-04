Başkan Okandan’dan Gültepe Cezaevi önerisi: Müze ya da sosyal alana dönüştürülebilir

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e Gültepe Cezaevi ile ilgili yeni bir oluşum talebini ilettiğini ifade etti. Okandan, “En son Erciyes Zirvesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile Tarım Orman Bakanımızın Kayseri ziyaretleri olmuştu. Sadece bu zirveyle kalmayıp peşi sıra gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız oluyor. Bu toplantıda en son Çevre Şehircilik Bakanımızın Kayseri ziyaretinde belediye başkanlarımızla, Cumhur İttifakı üyesi belediye başkanlarımız da vardı aynı şekilde, verimli bir istişare toplantısı oldu. Onlara hem araç hem teçhizat hem Çevre Ajansı'ndan destekler derken adeta Bakanımızın Kayseri ziyaretinin şehrimize olan katkı payı ciddi manada 500 milyon civarında bir belki karşılığı olan bir yatırımlarla, destekle karşılaştık. Ziyaretlerimizde tek temelde özde Kayseri olan bir kapsam içeriyor. Bütün bakanlarımız geldiğinde.. Adalet Bakanımız geldiğinde de aynı şekilde o dönem şehirde, merkezde kalan bir cezaevi var, biliyorsunuz Gültepe Mahallesi'nde. Özellikle sayın bakanımıza arzım şuydu:Bu artık şehrin çok göbeğinde, yaklaşık 900, bin kişilik bir kapasitesi var. Bu cezaevinin artık daha farklı nitelikte kullanılması; bir müze olabilir, bir sosyal alan olabilir veya farklı bir projelendirilebilir. Bu şekilde bakanlarımızla bakanlık düzeyinde şehrin dokusunu etkileyecek birçok konuda gerekli destekleri almaya çalışıyoruz. O konuda da hamdolsun 1-1 buçuk yıldır da Bakanlar Kurulumuzun büyük bir kısmını da ağırladık. İnşallah yakın zamanda da temennimiz sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlamak” şeklinde konuştu.