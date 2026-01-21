Başkan Okandan duyurdu: 'Eski doğumevi diş hastanesi oluyor'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, eski doğumevi arsasının diş hastenesine dönüştürüleceği duyurdu. Başkan Okandan, “Eski Doğumevi arsası üzerine yapılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2026 Yılı Yatırım Programı’na alınmıştır. Şehrimiz için büyük önem taşıyan bu kıymetli yatırımın hayata geçirilmesinde; başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’a, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.