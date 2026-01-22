Başkan Okandan 'Elitaş, isim değişikliğini kabul edemeyeceğini dile getirdi'

Düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ‘Kocasinan Bulvarı isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi’ kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Okandan, “Değerli hemşehrilerimiz, bilindiği üzere 12 Ocak 2026 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisimiz; AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’ın isminin bir bulvara verilmesi yönünde bir teveccühte bulunmuştur. Bu düşünce dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ancak bu bulvar, fiilen Çevre Yolu olarak bilinmekle birlikte resmiyette Kayseri’mizin ve dünya tarihinin en önemli mimarlarından biri olan Koca Sinan’ın adını taşımaktadır. Mimar Sinan, sadece Kayseri’nin değil tüm İslam dünyasının ve dünya mimarlık tarihinin gurur kaynağı olmuş büyük bir ustadır. Onun eserleri yüzyıllar boyunca insanlığa ilham vermiş ve Kayseri’nin adını evrensel bir düzeyde temsil etmiştir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın konuya ilişkin açıklamalarını kamuoyuyla paylaşan Başkan Okandan; “Sayın Mustafa Elitaş; Koca Sinan isminin korunmasının Kayseri’nin kültürel ve tarihi değerine duyulan saygının bir açık göstergesi olacağını ifade etmekte, bu nedenle söz konusu isim değişikliğini kabul edemeyeceğini dile getirmektedir. Bu konudaki hassasiyetini dile getirirken; maddi dünyamızı mamur eden, manevi dünyamızı inşa eden ve milletimizin ortak hafızasını yansıtan değerlerin kamusal alanlarda yaşatılmasının önemine özellikle dikkat çekmektedir. Bu anlayış doğrultusunda, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisimizin söz konusu kararı yeniden değerlendirmesini ve bir sonraki meclis toplantısında Koca Sinan isminin bulvar üzerinde muhafaza edilmesi yönünde karar alınmasını talep etmekteyiz. Tüm hemşehrilerimize saygıyla duyurur, anlayışları için teşekkür ederiz. Özellikle bu karlı havada bu saatte değerli basın mensuplarımız da bizim çatımız altında oldukları için ayrıca sizlere de sonsuz şükranlarımızı sunarız." açıklamasını yaptı.