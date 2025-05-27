Başkan Okandan, Kartal Kavşağı ile İlgili Ayrıntıları Paylaştı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayını ‘ Yol Açık’ programında Genel Yayın Yönetmeni

Kartal Kavşağı Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan ve projenin detayları hakkında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; “Biz bu işler başladığı zaman ister istemez şehre bir sancı vereceğiz. Niye? Şantiye olacak oralarda, insanlar günlük yaşantısını devam ettirecek. Bakın, bu konuya ilgili çok ciddi gözüküyor. Bunun tahliyeleri, planlanması, hatta şu anda Erciyes’e çıkan yol üzerindeki bağlantı hatlarındaki özellikle eskiden çok dar bir yol ama şimdi baktığımızda 4 şerit gidiş 4 şerit geliş adeta bütün hatların planları bu Kartal Kavşağı projesi başlamadan önce planlanıyor. Şu anda başladık. Kartal Kavşağı mesela, katlı kavşak diye herkes inanıyor. Katlı kavşağın doğru olmadığını, o bölgede bakıldığında belli bir projeksiyon ortaya çıktığında, yerin üstüne çıkıp da Erciyes’in silüetini bozmamak gerektiğini görüyoruz. Belli yerlerde battı-çıktı ile oranın silüetini bozmadan düzenleme yapılacak. Çünkü orada Kümbet var, şehitlik var, konut alanı var, ticaret alanı var. Yani oranın silüetini bozmadan çok ciddi bir proje yatırımı yapılıyor. Mesela Kartal Katlı Kavşağı deriz, kat yok artık, Kartal Kavşağı var projede. Ve ben şunu sorguluyorum, bu proje yapıldığında ne olacak, dediğimde Memduh Başkan’a buranın, üniversite hattından gelen bir önceki kavşakları var. Aynı şekilde OSB’den gelirken Nuri Has’ın orada kavşak var, bir gerisinde de var. Allah razı olsun, proje finansmanı içinde olmasına rağmen Büyükşehir Belediyemiz onları da kendi bütçe finansmanından yapacak. Baktığınızda, ta ki Sabancı Kültür Sitesi’nin girişinden, neredeyse o Eskişehir Bağları’na çıkılan kavşağa kadar çok ciddi, makro bir proje hayata geçecek. Belki sıkıntı çekilecek, toz olacak, toprak olacak ama günün sonunda inşallah şehrimizin insanı konforu yaşayacak. Birileri de Allah razı olsun diyecek” ifadelerini kullandı.