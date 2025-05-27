Başkan Okandan, “Kayseri, devlet bütçesinden üzerine düşen payı almak için gayret ediyor”

Kayseri’de 2 bin 500 kişilik kontenjan açılması ile oluşacak istihdam hakkında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; “Kayseri’de şehrimizin insanı, şehrimizin evlatları, şehrimizin gençleri bu istihdamdan faydalanacak ve bakanlık bu uhdesinden ödemeler ile beraber 2 bin 500 kişinin cebine aylarca, düşünün, bir finans girecek. Orada bir iş, istihdam olacak ve bu Kayseri’ye gelecek. Hani hep deniliyor ya, Kayseri merkezi bütçeden istediğini alamıyor. Elhamdülillah, bunu gerek yatırma olarak alıyoruz, gerek işte sosyal güvenlik alanında alıyoruz, gerek iş istihdam alanında alıyoruz. Almak için gayret ediyoruz. Bu konuda kararlı ve istikrarlı bir duruşumuz var. Ne olursa olsun, Kayserili işini bilir diyoruz ama Kayseri işini yine bilsin. Kayseri, hayırseverlerin şehri. Allah hayrını kabul etsin, o hayırlar yine yapılsın. Ama biz şunu diyoruz, birçok bakanımıza sağ olsun, onlar da makul düzeyde karşılıyor. Kayseri, devlet bütçesinden üzerine düşen payı almak için gayret ediyor” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayını ‘ Yol Açık’ programında Genel Yayın Yönetmeni

Kayseri’de 2 bin 500 kişilik kontenjan açılması ile oluşacak istihdam desteğiyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; “Kayseri’de şehrimizin insanı, şehrimizin evlatları, şehrimizin gençleri bu istihdamdan faydalanacak ve bakanlık bu uhdesinden ödemeler ile beraber 2 bin 500 kişinin cebine aylarca, düşünün, bir finans girecek. Orada bir iş, istihdam olacak ve bu Kayseri’ye gelecek. Hani hep deniliyor ya, Kayseri merkezi bütçeden istediğini alamıyor. Elhamdülillah, bunu gerek yatırma olarak alıyoruz, gerek işte sosyal güvenlik alanında alıyoruz, gerek iş istihdam alanında alıyoruz. Almak için gayret ediyoruz. Bu konuda kararlı ve istikrarlı bir duruşumuz var. Ne olursa olsun, Kayserili işini bilir diyoruz ama Kayseri işini yine bilsin. Kayseri, hayırseverlerin şehri. Allah hayrını kabul etsin, o hayırlar yine yapılsın. Ama biz şunu diyoruz, birçok bakanımıza sağ olsun, onlar da makul düzeyde karşılıyor. Kayseri, devlet bütçesinden üzerine düşen payı almak için gayret ediyor. Bu konuda mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz zamanda hatırlarsınız, geçen haftalarda belki ilk yayını girenlerden biri sizsiniz, otoban konusu. Yani şimdi muhalefet diyor ki, ya hani otoban? Ya kardeşim, akıl var, mantık var. Bu iş bu kadar kolay mı? Hadi git, şuradan bir bina yaptır bakalım. Neticede, yıllardır dile getirilen ama ilk defa resmî olarak adımların atıldığı, proje ihale sürecinin başladığı bir işten bahsediyoruz. Projenin nereden geçtiğine dair bilgisi dahil olmayanlar bu işte yorum yapıyor. Yani bu konuda özellikle şehrimize en doğru alanda, en doğru yerde, şehrimizin kültür, ticaret, ekonomi, sanayi birçok alanda katkı verecek bir medeniyet çizgisi yok. Bu konuda Niğde-Ankara otoyolunun bağlantısı özellikle bizim için çok çok önemliydi. Bu, yani yapılan işe bir de eline sağlık desin” ifadelerini kullandı.