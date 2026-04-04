Başkan Okandan, 'Kayseri, gastronomiden ekonomiye kadar birçok alanda önemli bir konumda yer alıyor'

KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınında, Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan’ın sunduğu ‘Gündem Turizm’ programının bu haftaki konuğu AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan oldu.

Başkan Okandan, Kayseri’nin sahip olduğu değerlerle hem gastronomide hem de diğer sektörlerde önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, “Kayseri pastırmasının tescillenmesiyle birlikte coğrafi işaretli ürün sayımız 40’ın üzerine çıktı. Kayseri sadece turizmde değil; sanayisi, tarımı, hayvancılığı ve kış turizmiyle güçlü bir şehir. Aynı zamanda sağlık alanında da üs haline geldi. Kayseri’de ulaşımın, bugün Türkiye’nin her yerinden 1 saate ulaşımın var olması Türkiye Cumhuriyeti içerisinde çok önem arz ediyor. Bunun yanında gerek Balkanlar olsun gerek Avrupa olsun aynı şekilde körfez ve Orta Asya Bölgesinde de önemli bir bölgede. Şu anda da baktığımızda Kayseri her noktada jeopolitik öneme, kültürel öneme sahip olan bir bölgede. Bakıldığında doğal kaynakları, petrolü, doğalgazı, denizi falan yok ama Kayseri’de her zaman kültürlerin yaşadığı, burada ticaretin var olduğu ve beraberinde gelen başarılarla buranın insanının azmiyle hamd olsun belli noktaya gelmiş bir başarılı bir ille karşı karşıyayız. O yüzden Kayseri anlatılmaz diyoruz, burada Kayseri’yi sabahlara kadar ifade edemeyiz” şeklinde konuştu.