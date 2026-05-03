Başkan Okandan, 'Kayseri'mizi hedef alan söylemleri asla kabul etmiyoruz'

Bir konserinde anlattığı fıkrada Kayserililere 'Yahudi' benzetmesi yapan ve yaptığı açıklama ile AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nu hedef gösteren sanatçı Mustafa Keser'e, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'dan cevap geldi.

Başkan Okandan açıklamasında, "Kayseri’mizi hedef alan söylemleri asla kabul etmiyoruz!!! Milletvekilimiz Sayın Şaban Çopuroğlu, Kayseri’nin üretim gücünü, sanayisini ve emeğini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kararlılıkla temsil eden bir isimdir. Onun şahsına yöneltilen haksız eleştiriler, aslında Kayseri’nin ortaya koyduğu başarıdan rahatsız olanların söylemidir. Kayseri bugün sanayisi, ihracatı ve istihdama sağladığı katkıyla Türkiye’nin kalkınmasında öncü rol üstlenmektedir. Bu başarıyı görmezden gelenler ya gerçekleri bilmiyor ya da görmezden gelmeyi tercih ediyor.

Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu yalnız değildir. Kayseri’nin alın teriyle büyüyen güçlü iradesi onun arkasındadır" ifadelerini kullandı.