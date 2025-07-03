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Başkan Okandan, 'Kayseri'nin adının olduğu her yerde güzellik varsa mutlu oluruz'

Tokgöz Grup tarafından Kayseradar medya sponsorluğunda gerçekleştirilen Kayseri'nin ilk konut ve yapı fuarında açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 'Kayseri'nin adının olduğu her yerde güzellik varsa biz mutlu oluruz. İşin özü bu, inşallah bu fuarlar devam edecek ve hemşehrilerimiz müteahhitlerin de desteğiyle ev sahibi olur' dedi.

Başkan Okandan, 'Kayseri'nin adının olduğu her yerde güzellik varsa mutlu oluruz'

Tokgöz Grup tarafından 3-6 Temmuz tarihleri arasında Kayseradar medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Kayseri’nin ilk konut ve yapı fuarı, bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış sonrası konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Bu organizasyona katkı veren herkese teşekkür ederiz. Kayseri’nin ilk konut yapı fuarı, böyle bir birlikteliği ve güzelliği görmek gerçekten mutluluk verici. Kayseri’nin adının olduğu her yerde güzellik varsa biz mutlu oluruz. İşin özü bu, inşallah bu fuarlar devam edecek ve hemşehrilerimiz müteahhitlerin de desteğiyle ev sahibi olur” diye konuştu.

Haber Merkezi

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