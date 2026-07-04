Başkan Okandan: 'Kendi vizyonumuza ve vatandaşımıza odaklanıyoruz'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, görevdeki 500. gününü, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MKYK Üyesi Dursun Ataş, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısıyla değerlendirdi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan yaptığı açıklamada, “Bugün şahsımızın ve yönetimimizin göreve geldiği 500. gün. Bugün de hep bir aradaydık. İlk defa farklı bir format yaptık. Sadece açılış konuşmasını ev sahibi olarak bizler yaptık. Daha sonrasında belki 30-40'a yakın mikrofonları teşkilat mensuplarına verip sorular aldık. Bu soruların karşılığında gerek genel politikayı etkileyen gerek devlet politikası, gerek şehir siyaseti gerek yatırımlar, gerek vatandaşın talepleri, şikayetler, öneriler; her şeyi masaya yatırdığımız çok güzel, verimli bir toplantı oldu. Özellikle eksiksiz bir şekilde bütün bakanlarımızın, vekillerimizin, belediye başkanlarımızın olması, teşkilat mensuplarımızın olması aslında AK Parti'nin birliğinin ve beraberliğinin en net göstergesi. Çeyrek asra yakındır AK Parti her zaman diri bir şekilde, her zaman aktif bir şekilde var olmaya çalıştı. Sürekli vatandaşın taleplerine, meselelerine, şikayetlerine kulak vermemiz lazım. Yani kızabilir, küsebilir, serzenişi olabilir; başımız gözümüz üzerine. Çünkü özünde insan olan bir siyasi anlayışın, muhakkak surette bunları masaya yatırması lazım. Burada da birlik ve beraberliğin olduğu yerde de bereket oluyor. Hamdolsun, biz hangi siyasi parti olursa olsun, diğer siyasi partilerin iç karışıklıklarıyla değil, kendi vizyonumuzda daha ne koyabiliriz ortaya, vatandaşımıza daha ne kadar katkı verebiliriz, bu gayret ve bu kaygıyla var olmuş bir siyasi hareketiz” diye konuştu.