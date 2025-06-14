Başkan Okandan 'Kültepe Ekonomi Zirvesi, dünyaya yeter'

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından Kayseri şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Kültepe Ekonomi Zirvesi Kayseradar medya sponsorluğunda gerçekleşti.

Program kapsamında konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Şuanda 5. Kültepe Ekonomi Zirvesini görmüş olmanın gerçekten ciddi manada mutluluğunu yaşıyoruz. Askon Kayseri şubesinin aynı zamanda kurucu üyelerinden biri olarak Askon’un ilk 1’sini yaptığımızda bugünlere geleceğini belki hayal edemedik. Ama şu anda Kültepe Ekonomi Zirvesi sadece Askon’un değil Kayseri'nin, hatta Türkiye'nin bir ana teması haline geldi. Özellikle ticaretin temellerinin atıldığı Türkiye için ticaret için çok önemli bir yeri olan Kültepe'nin isminin dile getirilmiş olması, burada birbirinden kıymetli her yıl yapılan programda birbirinden kıymetli iş adamlarımızın, yurt dışından temsilcilerimizin, bürokratlarının, diplomatik temsilcilerin, iş dünyasının adeta burada var oluşu bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Kültepe'nin adı tüm dünyaya yayılsın. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki; ‘Bir daha da Davos’a gelmem’ o zirvelere gerek yok. Kültepe Ekonomi Zirvesi, Türkiye yeter, dünyaya yeter diyoruz” diye konuştu.