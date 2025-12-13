Başkan Okandan, 'Sayın Özel, kerrat cetveli ilkokul bilgisidir'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP lideri Özgür Özel’in Kayseri’de yaptığı miting sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Okandan, “Eğer matematiğinize ve söylediklerinize gerçekten güveniyorsanız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki muhasebe kayıtlarını, ortaya çıkan dosyaları ve kamuoyuna yansıyan belgeleri detaylı şekilde inceleyin. Rakamlar konuşur, belgeler yalan söylemez. Sayın Özel, kerrat cetveli ilkokul bilgisidir. Ama mesele çarpım tablosu değil; mesele hangi rakamın nereden çıktığıdır, hangi paranın nereye gittiğidir. Bu soruların cevabını vermeden yapılan her hamasi söylem, kuru gürültüden ibarettir. Biz laf kalabalığına değil, icraata bakarız. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar bu millete ne söylediğine ve ne kazandırdığına bakarız” açıklamalarında bulundu.