Başkan Okandan, 'Şehirlerimizde yeni ve sürdürülebilir istihdam alanları oluşturulacak'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan 81 ili kapsayan, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın resmen hayata geçtiğini duyurarak hayırlı olması temennisinde bulundu.

Okandan, “Bu devrim niteliğindeki adımın mimarı, güçlü vizyonu ve liderliğiyle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, süreci başarıyla yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, kıymetli katkılarıyla destek veren Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’a ve emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla yürütülecek bu kapsamlı program ile: Şehirlerimiz belirli alanlarda uzmanlaşacak, yeni ve sürdürülebilir istihdam alanları oluşturulacak, bölgesel farklar giderilerek sosyo-ekonomik kalkınma ivme kazanacak.Ülkemizin her köşesinde üretimi, istihdamı ve refahı artıracak bu büyük adım milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.