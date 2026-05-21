Başkan Okandan: ' Teşkilatlarımızın elini daha da kuvvetlendirmek için her zaman kucaklayıcı politika içerisindeyiz'

Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye katılan yeni üyelere AK Parti Kayseri İl Başkanlığında rozet takıldı. Seçim kazanmanın ötesinde belediyeler ve teşkilatlar aracılığıyla sürekli hizmet üretildiğini ifade eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Elbette burada nihai bir karar verilmiş olması bizim için çok önemli. Şunu bilebilirsiniz AK Parti bunu talep eden herkesin gelebildiği bir nokta değil. Elhamdülillah bugün birbirinden kıymetli meclis üyelerimiz buradalar. Hepsinin de hem gündelik hayatlarında hem siyasi duruşlarında bu çizgi içerisinde yer alabilecek enerjide olduğumuz için şu an bir aradayız. Zaman ne gösterir, hep beraber göreceğiz. Ama özelde asıl olan şudur ki hizmet anlayışında bu yolda belediye başkanlarımızın, teşkilatlarımızın da elini daha da kuvvetlendirmek için her zaman kucaklayıcı ve birleştirici politika içerisindeyiz. AK Parti teşkilatları her zaman seçim odaklı değil, hizmet odaklı bir duruş içerisindedir. Yıllardır bu çatı altındayız. Yarın seçim olsa da 16 ilçemizle, mahalle teşkilatlarımızla, belediyelerimizle, meclis üyelerimizle biz bu kurumsal yapıyı her zaman muhafaza etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.