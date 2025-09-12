Başkan Özcan'dan 12 Eylül açıklaması 'Duruşumuz her zaman milli iradeden yana olacaktır'

  • Haberler
Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada 'Milli Görüş, dün olduğu gibi bugün de millet iradesinin yanındadır. Darbelerle ve darbecilerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek, sokak olaylarına da karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Duruşumuz, demokrasiden ve millet iradesinden yana olmaya devam edecektir' dedi.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü sebebiyle açıklamalarda bulundu. YRP’li Özcan, “Askerî ya da sivil, bütün darbelerin başlıca amacı; kaynak, servet ve gelir transferidir. Aynı zamanda ahlaki bir erozyondur. Toplumda korku ve baskı ortamı hâkim kılma çabasıdır. 12 Eylül darbesiyle TBMM lağvedildi, Anayasa yürürlükten kaldırıldı. Siyasi partiler kapatıldı. Merhum Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş Uzunada’ya sürgüne gönderildi. Sendikaların, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri durduruldu. Milli Görüş, dün olduğu gibi bugün de millet iradesinin yanındadır. Darbelerle ve darbecilerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek, sokak olaylarına da karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Duruşumuz, demokrasiden ve millet iradesinden yana olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

