Başkan Özcan, 'Müslüman coğrafyasında en çok beraberliğe ihtiyacımız olduğu dönemi yaşıyoruz'

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programının ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan; “Evet, Ramazan’ı bitirdik. Bugün arife, yarın bayram Allah nasip ederse. Gerçekten kimisi için zorlu bir Ramazan oldu, kimileri için güzel bir Ramazan oldu. Paylaşmanın, birlik beraberliğin, huzurun en çok ihtiyaç duyulduğu dönemlerden bir tanesi olan Ramazan ayını idrak ettik. Elhamdülillah güzel bir Ramazan ayıydı. Tabii coğrafyada birtakım hadiseler de var. Özellikle Müslüman coğrafyasında en çok birliğe, dirliğe, beraberliğe ihtiyacımız olduğu dönemi yaşıyoruz. İnşallah bu bayram da onlara vesile olur; o birliğimize, beraberliğimize vesile olur. Ben bu vesileyle tüm İslam aleminin, tüm Kayseri halkının Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Nice nice bayramlara inşallah" ifadelerini kullandı.