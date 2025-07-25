Başkan Özcan 'Yarın yapılacak bir seçime hazırmış gibi organize olacağız'

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı önünde düzenlenen program ile birlikte İl Başkanı Ali Özcan, Abdullah Turaç’tan görevi devraldı.

Karşılıklı çiçek takdiminin ardından bir konuşma yapan YRP Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, “Bugün burada Yeniden Refah Partimizin Kayseri İl Başkanlığı görevini Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'dan devralmanın onurunu, sorumluluğunu, heyecanını yaşıyor. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolda bizleri mahcup etmesin. Milletimize hizmette bizleri muvaffak eylesin. Kayseri kadim şehrimiz. Tarih boyunca medeniyetlerin kalbi üretimin, ticaretin, ahlaklı duruşun beşiği olmuştur. Bugün şehirde milli görüş sancağını yeniden zirveye taşımak, merhum Erbakan hocamızın emanetini gelecek nesillere ulaştırmak için gayret ediyoruz. Hepimizin bildiği üzere 2024 yerel seçimlerinde Kayseri'de yüzde 20’nin üzerinde oy alarak Yeniden Refah Partimizi şehrimizin ana muhalefet partisi konumuna getirmiş bulunmaktayız. Bu sadece bir oy oranı değil. Halkımızın güveninin umudunun ifadesidir. Milletimiz çareyi Yeniden Refah'ta görmeye başlamıştır. Bu mutlu tablo bizlere umut verdiği kadar büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Ve hedeflere ulaşmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Teşkilatımızın her kademesiyle tam bir uyum ve kenetlenme içinde gecesini gündüze katarak sahada olması gerekmektedir. Bir önceki görev yapan İl Başkanlarımızın başarılarını daha da büyüteceğiz. Sıkılmadık tek bir el bırakmayacağız. 2028’e değil yarın yapılacak bir seçime hazırmış gibi organize olacağız” diye konuştu.

YRP Kayseri eski İl Başkanı Abdullah Turaç, “Bayrak değişimi her zaman olacaktır. Milli görüşte görev genel başkanımız, kime neyi uygun görürse verilir. Nerede olursa olsun özveriyle, samimiyetle, inançla bu görevi yerine getirir. Ne için? Milli görüşü iktidar yapmak için. Ne için? Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmak için. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Biz bugün yeni atanan kıymetli başkanımız Ali Özcan'ın yanında her zaman çalışacağız. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmayacağız. İki yıldır görevi alnımızın akıyla, alın terimizle yerine getirdik, biz buradayız. Ve yeni başkanımız burada. Ve meclis üyelerimiz burada. Hepsiyle beraber ilçe başkanlarımız burada topyekün olup Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ı Cumhurbaşkanı yapmak için gece gündüz çalışacağız Allah'ın izniyle. Yüzde 20 Kayseri'yi aldık İnşallah hep beraber yüzde 50’ye yüzde 100‘e götüreceğiz. Ve şundan şüpheniz olmasın. Yapılacak olan ilk seçimde Kayseri'de milletvekilini 10-0 yapacağız. Bunu tarih yazsın. Buna şahit olun. O özveri ile çalışacağız ve 10-0 Allah'ın izniyle vekili Ankara'ya göndereceğiz” ifadelerini kullandı.