Başkan Özdemir'den Öğretmenler Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gelecek nesillerin öğretmenlerin elinde şekilleneceğini söyleyen Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir milletin çağdaş uygarlık seviyesine erişebilmesinde, ülkelerin kalkınması ve milletlerin hayatında eşsiz bir yere sahip olan öğretmenler, tarihin her döneminde büyük saygı görmüştür. Öğretmenlik mesleği ise insanlık tarihi boyunca en saygın meslekler arasında yer almıştır. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha donanımlı bireyler olabilmesi için hizmet veren öğretmenlerimiz bizim için özel bir öneme sahiptir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk; “Milletleri kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir” sözüyle öğretmene verdiği önemi en güzel şekilde belirtmiştir. Hz. Ali’nin “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi” olurum sözü öğretmenlere verilen değerin en güzel ifadesidir. Çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğreten, onların eleştirel düşünce sistemine sahip, kişilikli, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven insanlar olmalarını sağlayan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle; fedakâr öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyor, Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum."