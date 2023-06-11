Başkan Özdemir'in mesaisi yoğun geçiyor

Göreve geldiği günden bu zamana kadar sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla olan sıcak ilişkilerini aralıksız devam ettiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kahvaltıda ağırlarken aynı zamanda çeşitli ziyaretler ve kabuller ile yoğun bir hafta geçirdi.

"İstişare diyerek çıktığımız bu yolda işimizi istişare ile yapmaya devam ediyoruz" diyen Başkan Özdemir; "Şehrimizde faaliyetlerini aktif bir şekilde devam ettiren sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile bir araya geldik. Niğdemizi konuştuk yaptıklarımızı yapacaklarımızı ve en önemlisi evlatlarımızı gençlerimizi konuştuk. İnşallah güzel gelişmelere vesile olacak konulara ağırlık verdik, toplantımıza iştirak eden Milletvekilimiz Prof. Dr. Cevahir Uzkurt başta olmak üzere bütün STK temsilcilerimize teşekkür ediyorum" dedi. TOBB Proje okulu olan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mezuniyet törenlerine katılan Başkan Özdemir; "Her biri birbirinden değerli bu kardeşlerimizin vatana millete hayırlı, çok güzel işler yapacaklarına eminiz, Rabbim bundan sonraki hayatlarını başarı dolu kılsın, yardımcıları olsun inşallah" dedi. Aynı zamanda şehrin geleceğini ilgilendiren toplantılara katılmaya devam eden Başkan Özdemir; 2. Organize Sanayi Bölgesinin müteşebbis heyeti toplantısına katıldı. "Konuşulanlar şehrimize, esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlar getirsin inşallah" diyen Başkan Özdemir; "Valimiz Mustafa Koç riyasetinde 2. Organize Sanayi Bölgemizin Müteşebbis Heyeti Toplantısını gerçekleştirdik, şehrimizin kalkınması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette şehirle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Özdemir ziyaretle ilgili olarak; "Valimiz Mustafa Koç’u belediyemizde ağırladık. Konumuz tabi ki Niğde’miz ve Niğde’mize yapacağımız nice güzel işlerdi. Valimize nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Çiftlikliler Derneği Başkanı ile yönetimini ve vatandaşları makamında kabul eden Başkan Özdemir; yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alırken, gelen misafirlerle karşılıklı görüş alışverişlerinde bulundu. Şehrin bütün kurumlarına ve fertlerine olan katkılarını devam ettireceklerini ifade eden Başkan Özdemir; şehrin bütün insanlarının her zaman yanında olduklarını ve yapılan her olumlu işte desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Başkan Özdemir; "Çiftlikliler Derneği Başkanı Baki Kılıç ve Yönetimi’ni, Berlin Üniversitesi’ndeki projesiyle bizleri temsil eden Engin Eralp’i belediyemizde ağırladık. Değerli misafirlerimize ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre Haftasında Gençlerle Biraraya Geldi

Çevre Haftası dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Necmettin Şeker ve beraberindeki müdürlük personellerini belediyede ağırlayan Başkan Özdemir; aynı zamanda Dünya Çevre Günü’nde okullar arası atık toplama yarışmasında dereceye giren okullara ve öğrencilere hediyelerini takdim etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özdemir; "Çevre Haftası sebebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Necmettin Şeker ve beraberindeki müdürlük personellerini belediyemizde ağırladık. İklim değişikliğinin ağır etkilerini en aza indirmek için, hatta bu etkilerin bazılarını bitirebilmek için hep birlikte elimizi taşın altına koyuyoruz inşallah. Aynı zamanda atık toplayarak geleceğimizi kurtaran gençlerle birlikteydik. Dünya Çevre Günü’nde okullar arası atık toplama yarışmasında dereceye giren okullarımıza ve öğrencilerimize hediyelerini takdim ettik. Bu dünya, bu gelecek hepimizin, onu korumak için neler yapmamız gerektiğini öğrenmek ve ona göre yaşamak boynumuzun borcudur " ifadelerini kullandı.

Sanayi Esnafına Ziyaretlerde Bulundu

Yerli ve milli otomobil Togg ile sanayi esnafına ziyaretlerde bulunan Başkan Özdemir, yeni makam aracı olan Togg’u sanayide bulunan ustalara inceletme fırsatı buldu. Başkan Özdemir; "Fırsat bulduğumuz her an vatandaşlarımızla bir ve beraber olmak istiyoruz. Bugün de sanayi esnafımızla bir araya geldik. Muhteşem sanayi çayından ve sohbetinden nasibimiz olanı aldık. Yerli ve milli gururumuz Togg da en az bizim kadar sevgiden nasibini aldı Allah vatandaşlarımızın işlerini güçlerini hayırlı eylesin" dedi.