Başkan Özdoğan: 'Basın günlük hayatın vazgeçilmez ögesidir'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Özdoğan, 'Basın ve gazetecilik toplumsal bilincin oluşmasında günlük hayatın vazgeçilmez bir öğesidir' dedi.

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  • 09.01.2023 13:24
  • Güncelleme: 09.01.2023 13:43
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Başkan Özdoğan: 'Basın günlük hayatın vazgeçilmez ögesidir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Özdoğan, “Basın ve gazetecilik toplumsal bilincin oluşmasında günlük hayatın vazgeçilmez bir öğesidir” dedi.

Başkan Özdoğan basın mensuplarının her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle görev yaptıklarını belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan basın mensuplarımız, her koşulda büyük bir fedakârlıkla kamuoyunu bilgilendirme gayretindedirler. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyon içermektedir. İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız, bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadır.”

Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın çalışanları için her zaman yol gösterici değerler olmuştur diyen Başkan Özdoğan, ‘’Basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli gazetecilerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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