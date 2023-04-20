Başkan Özdoğan: 'Bayramlar dargınlıkların unutulduğu günlerdir'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdoğan mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Öncelikle tüm İslam Âlemi’nin ve Kayserili hemşerilerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bir mübarek Ramazan Ay’ını daha geride bırakarak, bayramı idrak etmekte, bu güzel günlerin feyz, rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, dargınlık ve küskünlüklerimizi unutarak, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalıyız.”

Başkan Bilal Özdoğan, “Her zamankinden çok beraber olmaya ve kucaklaşmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ı birlik ve beraberlik içinde idrak ettik” diyen Başkan Özdoğan, “Ramazan Ayı’nda deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanı sıra İlçemizde de yaşlı, engelli ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza destek olduk. Devletimize emanet edilen yetim yavrularımızla, jandarma ve polis kardeşlerimizle, canlarını vatanımızın bekası için feda eden şehitlerimizin kıymetli aileleri, depremzede ailelerimiz ve vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluştuk” dedi.

Başkan Özdoğan, İlçemizde bayramlaşma programımızı bayramın birinci günü saat 14:00’de Hacılar Kafe Restoran’da yapacaklarını belirterek, “Programımıza tüm hemşerilerimiz davetlidir” dedi.