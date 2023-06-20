Başkan Özdoğan: 'Biz nüfusumuzun planlı artması yönünde gayret gösteren bir ilçeyiz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesi ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, projenin 3'üncü etabı ve 400 dairelik TOKİ konutlarının temelinin bu yıl atılması için bakanlık ile görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

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  • 20.06.2023 11:28
  • Güncelleme: 20.06.2023 11:50
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Başkan Özdoğan: 'Biz nüfusumuzun planlı artması yönünde gayret gösteren bir ilçeyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesi ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, projenin 3’üncü etabı ve 400 dairelik TOKİ konutlarının temelinin bu yıl atılması için bakanlık ile görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Hacılar’ın vizyon projesi Kentsel Dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini, proje ile birlikte ilçenin adeta cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan Özdoğan, “Biz nüfusumuzun planlı artması yönünde gayret gösteren bir belediyeyiz, bir ilçeyiz. Kentsel dönüşüm aynı zamanda yapıların yenilenmesi, daha da modernleşmesi anlamındadır. Bizim şu an 280 dairemizde insanlarımız dönüşüm sonrasında oturuyorlar. Devam eden 2’inci etapta da 152 dairemizin inşaatına devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sene baharla birlikte anahtar teslim aşamasında olacağız” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni’nde yaptığı açıklama ile Hacılar ilçesine de 400 konutun yapımı müjdesini verdiğini hatırlatan Başkan Özdoğan, “TOKİ ile ilgili kuralar çekildi. 400 konut TOKİ’miz ilçemizde yapılacak. TOKİ ile birlikte eş zamanlı 3’üncü etabı planlamıştık. Ön görüşmelerimizde de proje aşamalarını tamamlamıştık. TOKİ’nin çektiği yakın bir zamanda projenin ne zaman ve nasıl başlayacağını kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Bizim için tabii ki önem arz eden bir bölümde TOKİ ile birlikte 3’üncü etabı da tamamlamak. İnşallah bizim hedefimiz, bu sene için TOKİ ile ilgili çalışmanın başlanmasına gayret göstermek. Eşzamanlı olarak da 3’üncü etabı yürütmek. Çünkü biz 2’inci etabı neredeyse bitirmek üzereyiz, ince işi devam ediyor” dedi.

Hacılar ilçesinde başlanacak TOKİ konutlarının yapımı için görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Özdoğan, “Vatandaşımız müsterih olsun. Devletimiz bunlarla ilgili en ince ayrıntıları düşünüyor ama öncelik deprem bölgesinde. Konutların bu yıl itibari ile temellerinin atılması yönünde gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hacılar’da hali hazırda yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi ve TOKİ konutları ile ilçenin yeni bir nüfus alanının oluşacağını belirten Başkan Özdoğan, ”Kentsel dönüşümdeki 152 daire, 3’üncü etaptaki dairelerimiz, TOKİ’nin daireleri derken burada yeni bir nüfus alanı oluşacak. Yapımı devam eden hükümet binası ve belediye binası ile ilçe merkezinde inşallah Hacılar’ı ismine, gücüne yakışır bir modern yapıya kavuşturacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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İHA

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