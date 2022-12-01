Başkan Özdoğan: 'Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor'

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Beğendik Mahallesi'nde yürütülen 40 bin metrekarelik kilitli parke yol çalışmasının yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Özdoğan yapılan çalışmalarla ilçe halkının yaşam konforunun artacağını belirtti.

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  • 01.12.2022 09:56
  • Güncelleme: 01.12.2022 11:33
Başkan Özdoğan: 'Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Beğendik Mahallesi’nde yürütülen 40 bin metrekarelik kilitli parke yol çalışmasının yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Özdoğan yapılan çalışmalarla ilçe halkının yaşam konforunun artacağını belirtti.

İlçede alt yapı ve üst yapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Özdoğan, Beğendik Mahallesinde yapımı devam eden kilitli parke yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar tamamlandığında ilçedeki yaşam konforunun artacağını belirten Özdoğan, şöyle konuştu;

“Beğendik Mahallesi Hırtıkuyu Sokak’ta kilitli parke yol çalışmalarımız devam ediyor. Burada yaklaşık 12 bin metrekarelik kilitli parke çalışması yapacağız. Burada hem bağlantı yolları hem de yaz kış yaşayan vatandaşlarımız için kış öncesi hazırlıklarımızı da yapmaktayız. Burası tamamlandığında inşallah kış aylarında ikamet eden vatandaşlarımızın yaşam şartlarını kolaylaştırmış olacağız.”

Başkan Özdoğan daha sonra Beğendik Mahallesi Çifteharman, Emmezağlı ve Songül Sokakta kilitli parke yol çalışmalarını inceledi. Vatandaşlara modern ve kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını belirten Özdoğan şöyle konuştu;

“Bu bölgede toplam 40 bin metrekare kilitli parke çalışması gerçekleştirildi. Bizim önceliğimiz vatandaşımızın konforunu artırmak. Bu alanda son derece modern ve kaliteli yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.”

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İHA

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