Başkan Özdoğan: 'Cumhuriyet, ülkemizi çağdaş dünyanın bir parçası haline getirmiştir'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ile ilgili yayımladığı mesajda; “Cumhuriyet, ülkemizi çağdaş dünyanın bir parçası haline getirmiştir” dedi.

Başkan Özdoğan mesajında şunları ifade etti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını gurur ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim, ülkemizin bağımsızlığını ve demokrasiyi simgeleyen bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen büyük mücadelenin adıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin her köşesinde ve tüm vatandaşlarımızın bir arada, kardeşçe kutladığı, birlik ve beraberlik duygularımızın en güçlü olduğu anlardan biridir. Cumhuriyet, eğitimde, bilimde, sanatta ve her alanda ilerlememizi sağlamış, ülkemizi çağdaş dünyanın bir parçası haline getirmiştir. Bizler, bu mirası daha da ileri götürme sorumluluğunu taşıyoruz. Genç nesillerimizi, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaya teşvik etmeli ve onlara daha aydınlık bir gelecek inşa etme görevini aktarmalıyız. Bugün, cumhuriyetimizin değerlerine, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, daha aydınlık yarınlar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimize olan inancımızı yineliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularımla ve rahmetle anıyorum. Nice yıllara, Türkiye Cumhuriyeti!.”