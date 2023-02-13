Başkan Özdoğan: 'Deprem bölgesine gönül köprüsü kurduk'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Kayseri’de de hissedilen depremlerin ardından Hacılar’da, gerek hayırseverler gerekse vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere toplanan yardımlar, Kayseri Valiliği koordinesinde bölgeye ulaştırıldı.

Hafta sonunda Kahramanmaraş’ta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İlçe Belediye Başkanları ile birlikte AFAD kriz yönetimi Valisi olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile görüşen başkanlar, daha sonra heyetle birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü de ziyaret ederek vefat eden vatandaşlar için taziyede bulunup geçmiş olsun temennisinde bulundu. Yaşanan afetin ardından dur durak bilmeden çalışan ekipler, ilçede toplanan yardımları titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Bu günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye gönül köprüsü kurduk. Topladığımız yardımları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye bir ekskavatör, araç ve 18 kişilik ekiple çalışmalara destek verdiklerini belirten Özdoğan, “İhtiyaç sahipleri için gıda yardımlarının yanı sıra mont, ayakkabı, çocuk kazağı nevresim ve uyku tulumu gibi malzemeleri deprem bölgesine ulaştırdık” dedi.

Özdoğan, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Develi, Yahyalı ve Hacılar Belediyesi personelinden oluşan 100 kişilik ekip ile 20 temizlik aracının da bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.