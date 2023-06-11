Başkan Özdoğan: 'Hacılar'da Hizmet dolu Bir Yaz Başlıyor'

Hacılar Belediyesi yaz dönemi çalışmalarına başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 'Planlamalarımızı yaptık ve halkımıza hizmet için çalışmalara başladık' dedi.

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  • 11.06.2023 10:00
  • Güncelleme: 11.06.2023 10:23
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Başkan Özdoğan: 'Hacılar'da Hizmet dolu Bir Yaz Başlıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediyesi yaz dönemi çalışmalarına başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Planlamalarımızı yaptık ve halkımıza hizmet için çalışmalara başladık” dedi.

Yaz döneminde birçok faaliyet gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada; “Hacılar Belediyesi olarak ilçemizde yaz çalışmaları hızlandı. Zaten seçim öncesi de bahar dönemi ile birlikte biz gerek üstyapı çalışmaları gerek altyapı çalışmaları için ihalelerimizi tamamlamıştık. Üst yapı çalışmaları başladı. Bununla beraber tabii ki ilçe içerisinde de çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ortak yürüttüğümüz çalışma ile Yukarı Mahallemizin güncellenmesi ve buraya görsel kazandırmak adına ön cephelerde bazı tadilat ve boyama çalışmalarına başladık. Zaten çalışmalara ara vermemiştik ama önümüzdeki aylarda bunu çok göreceğiz. İnşallah bu çalışmalarla ilgili gelişmeleri, güzellikleri hep beraber takip edeceğiz” dedi. Hacılar’ın vizyon projesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Hükümet Konağı yapım çalışmalarının hızla devam ettiğine vurgu yapan Başkan Özdoğan, “Kentsel Dönüşüm Projemizde inşaatlarımız ise ara vermeden devam ediyor. 152 dairenin kaba inşaatı hızla devam ediyor. Onunla ilgili de ihalemizi yakında yapacağız. Hükümet konağı ve Belediye binamızın yapım çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Orada da zannediyorum temmuz sonuna kadar belediye binasının da kaba inşaatı da tamamlanmış olacak” diye konuştu.

"İlçede doğalgazı olmayan mahalle kalmadı" diyen Özdoğan; “Kayserigaz ile yaptığımız toplantı neticesinde Hacılarımızda gaz alamayan mahallemiz yok ama ihtiyaç duyulan yerlere imarın uygun olduğu yerlerde çalışmalar devam edecek.” diyerek sözlerini tamamladı.

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İHA

Kayseri Gündem
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