Başkan Özdoğan: 'Kentsel dönüşüm hızla devam ediyor'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, kentsel dönüşüm projesinin 3'üncü etabı ve 400 dairelik TOKİ konutlarının temelinin bu yıl atılacağını duyurdu.

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  • 16.01.2023 12:50
  • Güncelleme: 16.01.2023 14:27
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Başkan Özdoğan: 'Kentsel dönüşüm hızla devam ediyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, kentsel dönüşüm projesinin 3’üncü etabı ve 400 dairelik TOKİ konutlarının temelinin bu yıl atılacağını duyurdu.

Başkan Özdoğan, göreve geldikleri günden bugüne vizyon proje olarak adlandırdıkları Kentsel Dönüşüm Proje çalışmalarının hızla devam ettiğini hatırlattı. Kentsel dönüşümle birlikte ilçenin adeta cazibe merkezi haline geldiğini, 2023 baharla birlikte yapılacak ihalenin ardından temellerin atılacağını ifade eden Özdoğan şöyle konuştu:

“Kentsel Dönüşüm Projemiz toplamda 130 bin metrekarelik bir alanda devam eden önemli bir proje. Burada birinci etap 280 dairemiz tamamlandı. 2’inci etap 4 blok inşaatımız da devam etmekte. İnşallah 3’üncü etaba da başlayacağız.”

TOKİ tarafından yapılacak olan 400 konutunun kuralarının çekildiğini de hatırlatan Özdoğan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasıyla Hacılar’a 400 konut müjdesini vermesinin ardından geçtiğimiz günlerde TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kuraları çekilen bu konutların yapımına yakın bir zamanda başlanacak. Böylesine önemli bir yatırımın Hacılarımıza kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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