Başkan Özdoğan: 'Öğretmenler, çocuklara kendini adayan bireylerdir'

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özdoğan, 'Öğretmenlerimiz her zaman fedakar ve özverili çalışmalarıyla çocuklarımıza kendini adayan bireylerdir' dedi.

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  • 23.11.2022 15:21
  • Güncelleme: 23.11.2022 15:21
Başkan Özdoğan: 'Öğretmenler, çocuklara kendini adayan bireylerdir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özdoğan, “Öğretmenlerimiz her zaman fedakar ve özverili çalışmalarıyla çocuklarımıza kendini adayan bireylerdir” dedi.

Başkan Özdoğan mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Her zaman fedakar ve özverili çalışmalarıyla çocuklarımıza kendini adayan; çağdaşlığı, bilimi tek rehber edinen öğretmenlerimizin katkıları ve onların yetiştirdiği çocuklarımız sayesinde ülkemiz “muasır medeniyet” hedefine yürüyecektir. Türk gençliğinin ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen iyi yetişmesi kendisini tüm benliğiyle öğrencisine adayan öğretmenlerden geçmektedir. Milletimizin ulaşmış olduğu gelişmiş medeniyetler arasındaki saygın konum, değerli öğretmenlerimizin çalışmaları ile mümkün olmuştur.”

Öğretmenlerin milli ve manevi değerlere sahip çıkan, aydınlık Türkiye’nin güçlü bireylerini yetiştiren, modern ve yenilikçi bir gençliğin yetişmesinde azami gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Özdoğan, “Bu uğurda mücadele eden öğretmenlere şükran borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılmış tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum” dedi.

İHA

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