Başkan Özdoğan: 'Özhaseki Bakanımızı da tebrik ediyorum'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, gerçekleştirilen seçimler sonrası TBMM'de görev yapacak milletvekillerini tebrik ederek kolaylıklar diledi. Özdoğan, 'Özhaseki Bakanımızla da daha güçlü olacağız' dedi.

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  • 08.06.2023 13:27
  • Güncelleme: 08.06.2023 13:27
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Başkan Özdoğan: 'Özhaseki Bakanımızı da tebrik ediyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, gerçekleştirilen seçimler sonrası TBMM’de görev yapacak milletvekillerini tebrik ederek kolaylıklar diledi. Özdoğan, “Özhaseki Bakanımızla da daha güçlü olacağız” dedi.

“Yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanı’mızın başkanlığında ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin destekleri ile inşallah Türkiye Yüzyıl’ına yakışır çalışmalar yapacağız” diyen Başkan Özdoğan, yaptığı açıklamada, “Tüm milletvekillerine kolaylıklar diliyorum. Tabi bizim özelimizde Cumhur İttifakı milletvekillerimize daha da özelinde Kayseri milletvekillerimize kolaylıklar diliyorum. Kayseri’mizin güzelliğine, gücüne güç katacak çalışmalara inşallah imza atacaklardır. Bu noktada yerel yönetimler olarak biz Ankara ile olan irtibatımızı her zaman dün olduğu gibi bugün de seri bir şekilde devam ettireceğiz. Çünkü ilçemizde devam eden işlerimiz var, ilimizde devam eden işlerimiz var. Elhamdülillah Hacılarımızda dört yıldır devlet yatırımları ile ilçemize ciddi katkılar sağlandı. Bunların devamı için başlayan işlerin de bitimi için ciddi manada Ankara ile irtibatımızı devam ettireceğiz. Ben bu manada yeni kabinede görev alan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Sayın Mehmet Özhaseki beyefendiye de kolaylıklar diliyorum. Türkiye Yüzyılı’na yakışır çalışmalar olacak, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın başkanlığında inşallah. Bunun meyvelerini de görüyoruz. Seçimin hemen sonrasında ekonomideki gelişmelerle görmeye başladık. Bunların hepsi bizlere yansıyacak, bireylere yansıyacak, yerel yönetimlere yansıyacak. Allah hepimize kolaylıklar versin” ifadelerini kullandı.

İHA

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