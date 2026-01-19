Başkan Özdoğan,“112 Acil Merkezi Projemizi Hayata Geçiriyoruz”

Akdam Mahallesi’nde hayata geçirilecek proje kapsamında, tesisin yapımı için hayırseverler Fikret Özyürek ve Tugay Özyürek ile yapım protokolü imzalandı. Projeye ilişkin iş birliği protokolü; Gökmen Çiçek’in başkanlığında, ilgili kurum temsilcileri ve hayırseverlerin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bu kapsamda; Hacılar ilçesi Akdam Mahallesi’nde inşa edilecek Hacılar Fikret-Kadriye Özyürek Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi'ne ilişkin Yapım İşbirliği Protokolü, Sayın Valinin başkanlığında, hayırsever Gözde Mobilya sahipleri Fikret Özyürek ve Tugay Özyürek ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla imza altına alındı.

“SAĞLIK YATIRIMLARINI ÖNCELİKLİ GÖRÜYORUZ”

Protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Bilal Özdoğan, sağlık alanında yapılan her yatırımın doğrudan insan hayatına dokunduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İlçemizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, özellikle sağlık alanındaki yatırımları öncelikli görüyoruz. Akdam Mahallemizde hayata geçireceğimiz 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi ile acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve modern koşullarda sunulmasını hedefliyoruz. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Valimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.”

PROJE AKDAM MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇECEK

Protokol kapsamında; mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait olan Akdam Mahallesi 2611 ada, 8 parselde yer alan 1.110,59 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, hayırseverler tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi Hizmet Binası inşa edilecek. Yapımı tamamlanan bina, 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığı adına İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilecek.

TÜM YAPIM VE DONANIM HAYIRSEVERLER TARAFINDAN KARŞILANACAK

Sağlık Bakanlığı tip projelerine uygun olarak yapılacak olan hizmet binasının; inşaat, ruhsat, altyapı bağlantıları, teknik donanım, tefrişat, yangın ve güvenlik sistemleri dâhil olmak üzere tüm yapım süreci ve maliyetleri hayırseverler tarafından karşılanacak. İnşaatın, yapı ruhsatının alınmasının ardından 30 gün içerisinde başlatılması ve 365 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

MODERN VE DONANIMLI SAĞLIK TESİSİ

Toplam 305 m² kapalı alana sahip olacak hizmet binasında; Ortak çalışma alanı ve mutfak, 2 adet personel dinlenme odası, İlaç deposu, Şoför odası, Ambulans park alanı ve depo bölümleri yer alacak.

Tesis; Deprem Yönetmeliği, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği, Erişilebilirlik, Yangın ve ilgili tüm mevzuata uygun şekilde inşa edilecek.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ HACILAR BELEDİYESİ’NDEN

Protokol kapsamında, yapılacak sağlık tesisinin çevre düzenlemesi Hacılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Başkan Özdoğan, kamu–hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen projelerin artarak devam edeceğini belirterek, bu anlayışın Hacılar’ın gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.