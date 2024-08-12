Başkan Özdoğan 200 milyon TL'lik dere ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilçede yapımı süren ve yaklaşık 200 milyon TL’lik bir yatırım olan büyük su projesi kapsamında Aksu Deresi’nde yapılan dere ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, projenin önemine vurgu yaparak, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Hacılar’da derelerin ıslahı kapsamında yapılan kanal çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Mart ayı başında başlatılan yaklaşık 2 kilometrelik kuzey hattından güney hattına kadar uzanan dere ıslahı ve kanal çalışmalarının 4 ay gibi kısa bir sürede hızla ilerlediğini söyledi. Müteahhit firmanın bağlantı yollarıyla birlikte kanal çalışmalarını da hızlı bir şekilde yürüttüğünü ifade eden Başkan Özdoğan, "Bu ay sonu itibariyle bu sene için planlanan ihalenin tamamı neredeyse gerçekleşmiş olacak. Doğu-batı geçişlerinde vatandaşlarımızın talepleri de bu çalışma ile yerine getirilmiş olacak" dedi.

Başkan Özdoğan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan 200 Milyon TL’lik bu büyük yatırımın, muhtemel sel ve aşırı yağış durumlarında maddi kayıp ve can kaybını önlemek amacıyla yapılan bu çalışmaların, ilçede büyük bir güvenlik sağlayacağını vurguladı. Başkan Özdoğan, "Bu kapsamda Devlet Su İşleri Müdürlüğümüze ve çalışmalarda emeği geçen müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Konforlu yollar, konforlu bağlantılar ve modern kanallar ilçemize kazandırılmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun, bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Başkan Özdoğan, bu projelerin Hacılar’ın altyapısını daha modern ve güvenli bir hale getireceğini ve ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirterek, çalışmaların süreceğini dile getirdi.