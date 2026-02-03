Başkan Özdoğan: 'Altyapı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor'

Hacılar Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Bilal Özdoğan riyasetinde Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan 7 madde, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Bilal Özdoğan, Şubat ayının kıştan bahara geçiş süreci olduğunu vurgulayarak, “Şubat ayı, mevsim itibarıyla kıştan bahara doğru adım attığımız bir dönem. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüklerimiz başta olmak üzere ekiplerimiz, Aralık ayının son günlerinden geçtiğimiz hafta sonuna kadar kar temizliği ve karda hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ana arterlerimiz başta olmak üzere bağlantı yollarımız, caddelerimiz ve sokaklarımız sırasıyla açıldı. Çok şükür bu süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekiplerimize emekleri için, vatandaşlarımıza da gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Önceliğin sağlık sorunu olan vatandaşlara verildiğini belirten Başkan Özdoğan, ilçenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar en üst kotlarda yaşayan vatandaşların da taleplerine imkânlar ölçüsünde cevap verildiğini söyledi.

Kış sürecinin aynı zamanda planlama dönemi olduğuna dikkat çeken Başkan Özdoğan, “Bir yandan karla mücadele çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan bahar ve yaz aylarında yapılacak işlerin koordinasyonunu sağlıyoruz. Yapılacak ihalelerin hazırlıkları, altyapı ve üstyapı çalışmalarının planlamaları bu dönemde masaya yatırılıyor. Büyükşehir Belediyemizin iştirakleri başta olmak üzere KASKİ, elektrik şirketimiz ve Kayseri Gaz ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar devam ediyor. Doğalgaz ana arterlerini destekleyecek çalışmaların detaylarını ele aldık. Elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla ilgili ciddi bir süreci başlattık ve kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı uygulamalarının planlı şekilde hayata geçirileceğini vurgulayan Başkan Özdoğan, havaların elverişli hale gelmesiyle birlikte bakım, onarım ve yapım işlerinin sahada yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Şubat Ayı Meclis Toplantısı, alınan kararların ilçeye hayırlı olması temennisiyle sona erdi.