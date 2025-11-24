Başkan Özdoğan: 'Aşağı Mahalle bölgemiz yeni bir çehreye kavuştu'

Dereboğazı Caddesi’nin, kentsel dönüşüm bloklarının ana bağlantı aksını oluşturduğunu belirten Başkan Özdoğan, bölgede kapsamlı bir altyapı yenilemesi gerçekleştirildiğini vurguladı. Başkan Özdoğan burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İlçemiz Aşağı Mahalle Dereboğazı Caddesi’nde, kentsel dönüşüm bloklarının ana ulaşım hattı olan yolumuzda asfaltlama çalışması tamamlandı. Yağmur suyu hattı başta olmak üzere kanal hattı, içme suyu hattı, elektrik ve doğalgaz hatları da yeniden ele alınmış oldu. Burası ciddi bir yapılaşma olan bir bölgemiz. Yeni teslim edilecek konutlarla birlikte bu bölgede bine yakın konut oluyor. Dolayısıyla kanal hattından içme suyu hattına, yağmur suyu hattına kadar burada ciddi bir çalışma yapıldı ve süreç zaman içerisinde tamamlanmış oldu. Yaklaşık bir kilometrelik bir hat ve görüldüğü gibi sıcak asfalt serimimiz tamamlanmış oldu. Ben vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, inşallah güle güle kullansınlar diyorum. Böyle güzel bir yolda emek veren değerli ekibime de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Başkan Özdoğan, ilçede hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarının planlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, Hacılar’ın daha düzenli, güvenli ve estetik bir ilçe olması için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.