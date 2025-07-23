Başkan Özdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi, Türk basını açısından bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte basından sansürün kaldırılmasıyla birlikte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayımlanmış; basın, halkın sesi olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Bugün ise basın, çağdaş ve demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Basın; düşünce özgürlüğünün, şeffaflığın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır. Demokrasinin gelişmesi, toplumun sağlıklı işlemesi ve yerel yönetimlerle halk arasındaki bağın güçlü kalması noktasında basının rolü çok büyüktür.

Hacılar’da yürüttüğümüz çalışmaları halkımızla buluşturma sürecinde, basın mensuplarımızın özverili gayretleri bizim için çok değerlidir. Tarafsızlık, doğruluk ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm gazeteci kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, başta ilçemizde görev yapan yerel basın mensupları olmak üzere tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”