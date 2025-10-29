Başkan Özdoğan: 'Bu emaneti müreffeh bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz'

Hacılar Gürdoğanlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı; öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterisi ve Cumhuriyet temalı videolar ilgiyle izlendi.

Başkan Özdoğan, Cumhuriyet’in Türk milletinin en büyük kazanımı olduğunu vurgulayarak, “Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü, milletçe büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, milletimizin azim, inanç ve kararlılığının en güçlü göstergesidir. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; milletimizin birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunun, özgürlük ve demokrasiye olan bağlılığının simgesidir. Bizler de bu emaneti, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan ayrıca, Cumhuriyet’in en büyük gücünün genç nesiller olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizin geleceği olan gençlerimize güveniyor, onların enerjisiyle Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.