Başkan Özdoğan, “Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz oldu”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Bunu Da Konuşalım’ programına konuk oldu. Gazeteci Erdinç Teğmen’in sorularını cevaplayan Özdoğan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında hemen yardıma koştuklarını anlattı. Bölgeye hızlıca 12 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdiklerini belirten Özdoğan, “Yaşanan depremlerde sonra hemen ekiplerimizi, büyük çekici araçlarımızı deprem bölgesine gönderdik. İlk günden itibaren oraya çekicimiz, ekskavatörümüz ve yanı başında görev yapan 4 arkadaşımız gitti. Ondan sonra da 12 kişilik arama kurtarma ekibimizi de ertesi gün yola çıktı. Daha sonra o bölgede 2-3 günde bir ihtiyaçları değişiyordu, bazen günlükte değiştiği oluyordu o bölgelere ilçem adına söylüyorum temizlik desteği verildi. Araçla ve diğer ekipmanlar ile birlikte personel desteği verildi. Bu süreç böyle devam etti. Büyükşehir’imiz özellikle itfaiyesi, kepçeler, kamyonlar, arama kurtarma ekipleri yola çıktı. Aynı şekilde Melikgazi’mizde Kocasinan’ımızda Talas’ımızda ekiplerini gönderdi. Hacılar, bağ sayfiyeleri olan bir ilçe, deprem sonrasında trafik yoğunluğunu ve devam eden kar yağışını gördük. O arada depremle birlikte yolların açık olması, tuzlanması ile ilgili ekipmanlarımız vardı. Öğlende yaşanan deprem sonra Hacılara akış daha çok hızlandı. O gece de devam eden kar yağışıyla birlikte bizim bu tarafta da iş yükümüz farklı bir noktaya geldi. Ulaşımın sağlanması için ekstra bir çaba verdik. Bizim için işin tesellisi değimiz boyut Kayseri’mizde ciddi bir yıkımın olmayışı, hasarın olmayışı oldu. Bilim adamalarının açıklamalarından anladığımız bu tarz sarsıntıların büyük bir fay kırılması olduğu için 3 - 4 bandından olan depremlerin olabileceği artçı sarsıntıların yaşanabileceğini biliyoruz. Telaş edilecek bir durumun olmadığı yönünde bilgi sahibiyiz” şeklinde konuştu.

‘İLERLEYEN SÜREÇTE SOSYAL MARKETİMİZ DEVAM EDECEK’

Deprem bölgesinde kendisini etkileyen 2 konunun olduğunu dile getiren Özdoğan, “4’ncü gün Maraş’a geçtiğimizde, bizim ekskavatörümüz, operatörümüz, arama kurtarma ekipleri derken onlara hem kolaylık diledik hem de alanda geziyoruz. Bu bahsettiğimiz yer Maraş’ın çarşısı Trabzon Caddesi. O sıra 2 vatandaş geldi bize teşekkür etti. Niye diye arkadaşlara sordum ‘cenazelerini biz çıkardık’ dediler. Enkaz başında bekleyen insanların cenazemi çıkardın diye teşekkür etmesi unutamayacağım bir andı. İkincisi ise ilk Elbistan ziyaretimizde valimizin görev yaptığı okulun bahçesinde Vali Beyi beklerken 11 yaşlarında Barış isminde bir evladımızla tanıştık. İhtiyaç var mı diye soruyoruz, ‘Yok, devletimiz burada, Vali Bey burada. Bu okul benim okulum’ dedi. Orası AFAD merkezi olarak kullanılıyor. Okula gelemiyor tabi. Barış bize ‘El feneriniz var mı?’ diye sordu. Yanımızda yoktu Barış’ın numarasını aldık diğer geldiğimizde getirelim dedik. Salı günü gittiğimizde hem feneri hem de diğer ihtiyaçlarını alarak Hacılar halkının hediyesi olarak ona götürdük. El fenerini elektrikler gittiği için ve hava kararınca karanlık olduğu için istiyormuş. Ben Barış’a şu sıkıntılar bir bitsin seni Hacılar’da ağırlayacağım, Erciyes’e çıkaracağım, seni 1 hafta misafir edeceğim dedim” ifadelerini kullandı.



Depremzedeler için açılan sosyal marketin deprem sürecinden sonra da açık kalacağını söyleyen Özdoğan, “Sosyal market fikrini diğer belediyelerimiz daha önce başlattılar, ama biz Hacılar’da olur mu diye bir toplantı yaptık. Çünkü buraya gelen depremzede kardeşlerimizin, gece yarısı evlerinden çıktılar. Hiçbir şey alamadılar. Her şeye ihtiyaç var. İçlerinde memur olanlar, düzenli geliri olanlar var ama ağırlıklı olarak olayın bir şaşkınlığı var, psikolojik yorgunluğu var. Alabilecek durumu olsa dahi gittiği yeri tanımıyor bilmiyor. Ben bu aileleri ziyaret ediyorum. Benden önce ekiplerim ziyaret etti. Burada arkadaşlar, belediye olarak belli bir bütçeyi bu işe ayırdık hiç çekinmeyin dedim. Bize bir yer lazım dedik ve daha önce 3 katlı bir yerde eşya satan bir kardeşimizin işlettiği bir dükkan vardı. Orası uygun olur dedik, kiralamak istedik ama kardeşimiz bizden olsun dedi yerini verdi. Hemen alışverişe başladık. Her çeşit ihtiyaç vardı. Bunlarla ilgili çalışmalarımız oldu 2 gün içerisinde buralar doldu taştı. Hepsi sıfır eşyalardı. Hijyen malzemelerinde tutun yorganına kadar her şey var. Hepsi ücretsiz olarak depremzedelere sunuluyor. İlerleyen süreçte bu Sosyal Marketimiz de devam edecek” diye konuştu.

‘CAN KAYBININ OLMAMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZ OLDU’

Kayseri’de dün yaşanan depremlerden sonra bölgeyi gezdiklerini ve can kaybının yaşanmadığını belirten Özdoğan şunları söyledi: “Kayseri’de dün yaşanan depremlerden sonra oradaki muhtarlarımızla irtibata geçtik. Emniyetimizle, jandarmamız ile irtibata geçtik. Olumsuz bir durum olmadığı bilgisine ulaştık. 1 saat sonra istinat duvarımızla ilgili bir sıkıntımız oldu. Orada su borusu patlamış, o da duvara sıkıntı çıkarmış. Büyükşehir Belediye ekiplerimiz olayı toparladı. 2 vatandaşımızın ise kullanmadığı atıl durumda olan avlu içerisindeki bir eski yapısının duvarında sıkıntı yaşanmış. Bu insanlarımızı ziyaret ettik. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz oldu. Ciddi bir sarsıntı da bir sıkıntının olmaması da tabi ki işin sevindirici kısmı. Sosyal medyada birtakım bilerek ya da bilmeyerek yapılan bu tür paylaşımların toplumuza bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Bilim adamlarımızın vasıtasıyla AFAD üzerinden yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi, onun dışındaki paylaşımlara irtibat edilmemesini hassasiyetle rica ediyorum. Çünkü insan psikolojisi bu bilimsel veriler bize büyük depremlerin verilerini göstermiyor. Bunu biz bilemeyiz. Dolayısıyla tedbirli olalım ama psikolojik olarak telaş edersek sıkıntı yaşarız. Telaş yapmayalım, yapılarımız kontrol edelim. Deprem anında çök kapan tutun uygulamasını yapalım, çıkabiliyorsak hemen alandan tahliye olalım. Çünkü artçı depremler olabiliyor. Asılsız, kaynağı belirsiz sosyal medya paylaşımlara itibar edilmesin. Devletimiz tüm kurumlarıyla alanda.”