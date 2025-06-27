Başkan Özdoğan'dan Eğitime Destek

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu'nu ziyaret ederek okul yönetiminin taleplerini yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, okul çevresi ve spor alanlarında düzenleme yapılacağı müjdesini verdi.

Başkan Özdoğan'dan Eğitime Destek

Okul yönetimi tarafından iletilen ihtiyaçları değerlendiren Başkan Özdoğan, özellikle öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak alanların öncelik olduğunu ifade ederek: “Bugün Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu’ndayız. Okul yönetimimizin yaptığı talebi yerinde görmek ve değerlendirip en kısa sürede hayata geçirmek üzere buradayız. Çocuklarımızın daha sağlıklı, güvenli ve düzenli alanlarda eğitim almaları bizim önceliğimizdir.” dedi.

Spor Alanlarına Düzenleme

Başkan Özdoğan, okulun çevresiyle birlikte basketbol, voleybol ve futbol sahalarında yapılacak düzenlemeler hakkında da bilgi verdi: “Basketbol, futbol ve voleybol sahalarında ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapacağız. Ayrıca anaokulu bahçesi ve okul çevresi de planlamamıza dahil edildi. Çocuklarımızın eğitim gördüğü alanları hem güvenli hale getirmek hem de onların fiziksel aktivitelerini artırmak adına gerekli adımları atacağız.”

“Eğitime Her Alanda Katkı Vermeye Devam Edeceğiz” 

Başkan Özdoğan, ilçedeki tüm eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, Hacılar Belediyesi olarak her zaman eğitimin yanında olduklarını söyledi: “Okullarımız sadece akademik başarıya değil, sosyal gelişime de hizmet etmeli. Bu nedenle biz de belediye olarak fiziki ortamların iyileştirilmesi konusunda elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitimin destekçisi olmaya devam edeceğiz.”

 

Haber Merkezi

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