Başkan Özdoğan: 'Engelli kardeşlerimizin yanında olmak bir vazifedir'

Yapılan ziyarette kursta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı, Kur’an-ı Kerim'i öğrenme süreçlerinde karşılaştıkları ihtiyaçlar ve talepler değerlendirildi. Başkan Bilal Özdoğan, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Takva Camii Kur’an Kursu’nda gönülden bir gayretle eğitim gören işitme engelli hanım kardeşlerimizin bugün bizleri ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duydum. Rabbimizin kelamını öğrenme yolunda ortaya koydukları emek, sabır ve azim hepimiz için ilham veriyor. Bu gayreti desteklemek, onların yanında olmak bizim için bir vazifedir. Belediyemiz olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz.”

Başkan Özdoğan, gönül diliyle kurulan güçlü bağın toplumda önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek, ziyaretleri dolayısıyla eğitmen Gülbahar Aşır ve öğrencilerine teşekkür etti.