Başkan Özdoğan, gençlerle Kariyer Günlerinde buluştu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, gençlerle bir araya geldi.'Kariyer Günleri Buluşması' adlı program kapsamında öğrencilerle sohbet eden Başkan Özdoğan, gençlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Genç kardeşlerimizle aynı ortamda bulunmak, onların hayallerini, hedeflerini ve geleceğe dair düşüncelerini dinlemek bizler için son derece kıymetli. Bugün burada sadece bir söyleşi gerçekleştirmedik; aynı zamanda gönül köprüleri kurduk. Gençlerimizin heyecanı, enerjisi ve umut dolu bakışları bizlere yarınlarımız adına büyük bir güven veriyor. Hayatta başarıya ulaşmanın en önemli yolu; hedef belirlemek, disiplinli çalışmak ve hiçbir zaman vazgeçmemektir. Bizler de her zaman gençlerimizin yanında olmaya, onların eğitimine, gelişimine ve sosyal hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz.

Programın ardından öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Başkan Özdoğan, çay eşliğinde öğrencilerle sohbet ederek onların belediye çalışmaları ve hayat tecrübeleri ile ilgili sorularını yanıtladı. Okul bahçesinde düzenlenen kitap fuarını da ziyaret eden Başkan Özdoğan, öğrencilerin eğitim ve kültürel gelişimine katkı sağlayan bu tür organizasyonların önemli olduğunu belirtti.