Başkan Özdoğan: 'Hacılar ADEM, toplum yapısını güçlendiriyor'

Hacılar Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde 2025 yılı 3. ve 4. dönem kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği kermes ve sertifika töreni, düzenlendi. Programa; Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar ADEM’in kadınların hem mesleki hem de sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, “Aile Destek Merkezimizde kadınlarımızın yıl boyunca büyük bir emekle ortaya koyduğu ürünleri görmek bizler için mutluluk verici. Bu çalışmalar, kadınlarımızın üretime katılımını artırırken aynı zamanda aile ve toplum yapısını da güçlendiriyor” diye konuştu.

Kermeste, kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri stantlarda sergilendi. Etkinlik kapsamında kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, Hacılar ADEM çatısı altında yürütülen eğitim ve üretim odaklı çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceği belirtildi.