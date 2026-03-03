Başkan Özdoğan: 'Hacılar'da ciddi bir dayanışma örneği sergiliyoruz'

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Başkan Özdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle Ramazan ayımız mübarek olsun. İftarlarla birlikte ihtiyaç sahibi, desteklenmesi gereken ailelerimizi ve hemşerilerimizi ihmal etmemeye gayret ediyoruz. Kaymakamlığımız, belediyemiz, hayırseverlerimiz ve ‘bu konuda ne yapabilirim’ diyen tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla ciddi bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Ağırlıklı olarak alışveriş çeki desteği sağladık. Bunun yanında nakdi yardımlar hem belediyemiz hem kaymakamlığımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerimizin hanelerine ulaştırıldı. Kış şartlarının uzaması nedeniyle kömür yardımı başta olmak üzere kışa yönelik desteklerin koordinasyonunu da hayırseverlerimizle birlikte sürdürüyoruz.”

Yaz dönemi çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Başkan Özdoğan, kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımlarının hız kazanacağını ifade etti:

“Yaz çalışmaları kapsamında kentsel dönüşüm başta olmak üzere üst yapı ve altyapı çalışmalarımızın koordinasyonunu sağladık. Mevsim şartlarının el verdiği ölçüde, başta KASKİ olmak üzere Bağlar bölgesinde altyapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Hedefimiz, Bağlar bölgesinde yoğunluk oluşmadan bu süreci koordineli bir şekilde tamamlamak. KASKİ, elektrik ve doğalgaz şirketlerimizle birlikte güçlendirici hat çalışmalarını eş zamanlı yürütüyoruz.”

İlçe genelinde planlanan yeni yatırımlara da değinen Başkan Özdoğan, şunları kaydetti:

“Beğendik – Hacepli – Zeynep Kaya hattında ve Sakarleşmecik Caddesi’nin OSB kavşağından başlayarak Zeynep Kaya Caddesi’ne kadar uzanan güzergâhta kapsamlı bir çalışmayı bu yıl hemşerilerimizle buluşturacağız. Yediağaç bayırında elektrik şirketimizin çalışması olacak. Bununla birlikte bölgede planladığımız genişletme çalışmalarını da bahar ve yaz döneminde hayata geçireceğiz. İmar ve mali işler başta olmak üzere tüm birimlerimize önemli sorumluluklar düşüyor. İnşallah bu bahar ve yaz döneminde de çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.”

Başkan Özdoğan ayrıca gençlerin ve çocukların yönetime katılımını önemsediklerini belirterek, “Bu yıl Gençlik Meclisimizi ve Çocuk Meclisimizi 23 Nisan ve 19 Mayıs’a yetiştireceğiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın ilçemizle ilgili görüş, öneri ve taleplerini doğrudan meclis ortamında almaya gayret edeceğiz.” dedi.

Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, alınan kararların Hacılar’a hayırlı olması temennisiyle sona erdi.