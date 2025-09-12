Başkan Özdoğan: 'Hacılar'da eğitim yatırımlarımızı sürdüreceğiz'

Tüm yurtta olduğu gibi Hacılar’da da yeni eğitim-öğretim yılı başladı. İlçedeki tüm okullarda öğrenciler ders başı yaparken, Hacılar İstiklal İlkokulu’nda düzenlenen törene Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sergilendi ve yarışmalar düzenlendi.

Programda Başkan Özdoğan, taleplerini de dinledi. Öğrencilerin futbol sahası ve trafik eğitim alanının yenilenmesi yönündeki isteğine olumlu yaklaşan Başkan Özdoğan, bu alanların en kısa sürede yenilenmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Özdoğan, “Çocuklarımızın hem derslerinde başarılı olmaları hem de sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişmeleri bizim için çok önemli. Bu doğrultuda Hacılar’da eğitim yatırımlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.