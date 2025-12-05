Başkan Özdoğan: 'Hacılar'da her işimizin merkezinde vatandaşımız var'

Başkan Özdoğan riyasetinde yapılan toplantıya; Hürmetçi Mahalle Muhtarı İbrahim Demir, Sakarçiftliği Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Muslu, Akdam Mahalle Muhtarı Hüseyin Turan, Yukarımahalle Muhtarı Ömer Günek, Yenimahalle Muhtarı Ramazan Cingil, Yediağaç Mahalle Muhtarı Yusuf Yılmaz, Aşağımahalle Muhtarı Yavuz Mutlu, Erciyes Mahalle Muhtarı Zübeyde Erkan, Beğendik Mahalle Muhtarı Orhan Günek, Ortamahalle Muhtarı Ali Osman Basma, Karpuzsekisi Mahalle Muhtarı Nihat Koçak ve Akyazı Mahalle Muhtarı Selman Gökçe katıldı. Hacılar Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Muhtarlık İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin de hazır bulunduğu toplantıda, tüm mahallelerin ihtiyaçları tek tek ele alındı.

Toplantıda konuşan Başkan Bilal Özdoğan, yaklaşan kış mevsimine doğru Hacılar'da yapılan çalışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kış kapıya dayanırken, mahallelerimizin ihtiyaçlarını ilk ağızdan duymak için muhtarlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın talepleri, mahallenin öncelikleri ve kış hazırlıkları üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdik.”

Başkan Özdoğan, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Her bir muhtarımızdan gelen talepleri, ilgili birimlerimizin müdürleri ile birlikte tek tek not ettik. Çözümler için hemen süreci başlattık. Hacılar’da her işimizin merkezinde vatandaşımız var. Yarın da muhtarlarımızla istişarelerimize devam edeceğiz.”

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi’nin mahalle bazlı çalışmalara öncelik veren yaklaşımı kapsamında toplantıların düzenli aralıklarla sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.