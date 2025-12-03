Başkan Özdoğan: 'Hacılar Erciyesspor istediğimiz şekilde ilerliyor'

Başkan Özdoğan; Hacılar Erciyesspor Kulüp Başkanı Ahmet Deveci, Futbol Takımı Şube Sorumlusu Halit Aysu, Teknik Direktör Prof. Dr. Bekir Barış Cihan ve kulüp futbolcuları ile buluştu. Ziyarette takımın genel durumu, sahaya yansıtılan performans ve tesis yatırımları değerlendirildi.

Başkan Özdoğan, Hacılar Erciyesspor'u değerlendirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hacılar Erciyesspor şu an istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde ilerliyor. Bu başarı; siz futbolcularımızın gayreti, hocamızın katkıları, yönetimimizin özverili çalışması ve bizim de hem lojistik hem maddi anlamda yanınızda olma gayretimizin bir sonucudur. Bundan sonra da aynı şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz inşallah.”

Hacılar'ın stadı yenileniyor

Fevzi Mercan Stadyumu'ndaki saha yenileme çalışmalarına da değinen Başkan Özdoğan, “Sahamızın suni çime dönüştürülmesi konusunda çok iyi bir noktaya geldik. İhale aşamasına hazırlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ciddi desteğiyle, mümkünse Aralık–Ocak döneminde, hava şartları uygun olmazsa da yeni sezona yetişecek şekilde Fevzi Mercan Stadımızın sahasını suni çime dönüştürmeyi hedefliyoruz. Spor Toto ile anlaşmamızı yaptık, bir sonraki aşamaya geçmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

"İyi bir insan olmanız da çok önemli"

Takımın saha dışındaki gelişimine de büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Özdoğan, “Ben her zaman şunu söylerim; önce sağlık, önce ahlak. Sadece maç kazanmak değil, sizin hayata hazırlanmanız, iyi bir futbolcu olmanın yanında iyi bir insan olmanız bizim için çok önemli. Kendinize, ailenize, topluma ve bu millete faydalı bireyler olmanız en büyük gayemizdir. Maç kazanılır, kaybedilir ama iyi insan olmak, birlik ve beraberlik bizim kulübümüzün en önemli şiarıdır” diye konuştu.

Başkan Özdoğan'dan tam destek

Teknik kadronun çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Özdoğan, “Kıymetli Bekir hocam başta olmak üzere, Ömer hocamızın da aramıza katılmasıyla çok değerli bir ekip oluştu. Maçlarınıza sık gelemesem de hepsini yakından takip ediyoruz. Çok iyi bir noktaya geldik, daha iyi noktalara da geleceğiz inşallah. Profesör Doktor bir teknik direktörümüz var, bununla ne kadar gurur duysak azdır. Hem iyi bir ağabey, hem iyi bir hoca. Hep birlikte bu başarıyı daha ileri taşıyacağınıza inanıyorum. Biz de her aşamada yanınızda olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, karşılıklı başarı temennileri ve yeni sezon hazırlık sürecine dair değerlendirmelerle sona erdi.