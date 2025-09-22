Başkan Özdoğan: 'Hacılar esnafı, Ahilik mirasının temsilcileridir'

Başkan Özdoğan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ahilik, sadece bir esnaf teşkilatı değil; aynı zamanda toplumun birlik ve beraberliğini pekiştiren, insanımızı dürüstlük ve ahlaklı ticaret anlayışıyla yetiştiren bir hayat düsturudur. Bizler, Anadolu’yu imar eden ve milletimizin gönlünde derin izler bırakan bu değerler bütününü yaşatmakla sorumluyuz. Ahilik kültürü, üretimden paylaşıma, ticaretten toplumsal hayata kadar uzanan geniş bir anlayışı ifade eder. İlçemizdeki tüm esnaf ve sanatkârlarımız da bu köklü mirasın günümüzdeki temsilcileridir.”

Başkan Özdoğan, Hacılar’daki esnaf ve sanatkârlara da teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alın teriyle rızkını kazanan, üreten ve ürettikçe şehrimizin gelişimine katkı sunan tüm esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ahilik Haftası vesilesiyle, ahiliğin temeli olan dürüstlük, cömertlik, yardımlaşma ve kardeşlik değerlerinin her daim yolumuzu aydınlatmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor, bol kazançlı, bereketli işler diliyorum.”