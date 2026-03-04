Başkan Özdoğan: 'Hacılar'ımızda eser siyasetini sürdüreceğiz'

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar programına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman, belediye meclis üyeleri, önceki dönem belediye başkanları ve ilçe başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

Programda konuşan Başkan Bilal Özdoğan, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, “Bugün burada oluşan bu güzel tablo, bu birlik ve beraberlik bizlere büyük bir güç veriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesinin arkasında işte bu teşkilat var, bu gönül birliği var. Eğer bu teşkilat olmasaydı bugün elde edilen başarılar da olmazdı. Bizler de sizlerin karşısında hizmet etme imkânı bulamazdık. Bu bilinçle ve bu sorumlulukla yolumuza devam ediyoruz. Sizlerden aldığımız güçle Hacılar’ımızda eser ve hizmet siyasetini kararlılıkla sürdüreceğiz. Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ise yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilçemizde birlik ve beraberlik içinde dimdik ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, sofralarımızı bereketli kılsın. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz” şeklinde konuştu.