Başkan Özdoğan: 'Hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam ediyoruz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, İl Teşkilat Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Canleblebici ve il yürütme kurulu üyelerini Hacılar’da ağırladı. Milletvekili Dursun Ataş ve beraberindeki heyet, Hacılar Belediyesi’nin yürüttüğü kentsel dönüşüm, altyapı ve sosyal belediyecilik çalışmalarına dair bilgi aldı. Görüşmelerde, Hacılar sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak yeni projeler için iş birliği vurgusu yapılırken Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Birlik ve beraberlik ruhuyla ilçemize ve şehrimize değer katacak hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam ediyoruz. Hacılar'ımızın geleceğini şekillendirecek projelerimizde bizlere destek olan tüm teşkilat üyelerimize teşekkür ediyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı kıymetli misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Hacılar için birlik, Hacılar için hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.