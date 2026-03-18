Başkan Özdoğan, 'Her zaman gençlerin yanında olacağız'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. Hacılar Belediyesi ile hayırseverlerin desteğiyle düzenlenen iftar programına, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversite yönetimi ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Başkan Bilal Özdoğan, gençlerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ve milli-manevi değerlerle güçlü bireyler olarak yetişmelerinin önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Özdoğan açıklamasında, “Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Genç kardeşlerimizle aynı sofrada buluşmak, onların heyecanına ortak olmak bizim için son derece kıymetlidir. Hacılar Belediyemiz ve kıymetli hayırseverlerimizin katkılarıyla öğrencilerimizle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Üniversite yılları, geleceğe hazırlığın en önemli dönemlerinden biridir. Gençlerimizin kendilerini yalnız hissetmeden, güçlü bir dayanışma ortamı içinde eğitim hayatlarını sürdürmeleri bizim için önemlidir” dedi.

Başkan Özdoğan, öğrencilerin ülkenin yarınlarını şekillendirecek en önemli güç olduğunu belirterek, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Program boyunca öğrencilerle sohbet eden Başkan Özdoğan, onların görüş ve taleplerini dinledi.