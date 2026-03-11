Başkan Özdoğan: 'İstiklâl Marşı, Milletimizin Bağımsızlık Ruhunun En Güçlü İfadesidir'

Başkan Özdoğan, İstiklâl Marşı’nın kabulünün yalnızca bir marşın kabulü değil; aynı zamanda Türk milletinin varoluş iradesinin, inancının ve bağımsız yaşama kararlılığının tarihe güçlü bir şekilde yazılması anlamı taşıdığını belirtti.

Başkan Özdoğan, bu anlamlı gün vesilesiyle yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklâl Marşımız, aziz milletimizin yokluklar ve zorluklar içerisinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin mısralara dönüşmüş halidir. Her dizesinde iman, cesaret, fedakârlık ve vatan sevgisi bulunan bu büyük eser, milletimizin ortak hafızasında daima güçlü bir yer tutmaktadır. İstiklâl Marşı, sadece geçmişimizi anlatan bir metin değil; bugün de birlik ve beraberliğimizi diri tutan, geleceğe yürüyüşümüze yön veren milli bir duruştur.”

“ERSOY, GELECEK NESİLLERE BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKMIŞTIR”

Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un milletin hissiyatını büyük bir derinlikle kaleme aldığını vurgulayan Başkan Özdoğan, Akif’in yalnızca bir şair değil, aynı zamanda güçlü bir fikir ve dava adamı olduğunu ifade etti:

“Mehmet Akif Ersoy, milletimizin karakterini, inancını ve direniş ruhunu en doğru şekilde ifade eden müstesna bir şahsiyettir. Kaleme aldığı İstiklâl Marşı ile sadece kendi dönemine değil, gelecek nesillere de yol gösteren büyük bir miras bırakmıştır. Bizlere düşen görev; bu ruhu anlamak, yaşatmak ve genç nesillere güçlü şekilde aktarmaktır.”

Başkan Özdoğan, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemâl Atatürk olmak üzere Millî Mücadele'nin tüm kahramanlarını, İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy’u, gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade etti.

“Bu vesileyle başta milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor; İstiklâl Marşımızın kabulünün yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliği daim olsun.”