Başkan Özdoğan, 'Kentsel dönüşümde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışacağız'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yol Açık programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Hacılar ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgiler veren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Kentsel dönüşümde özellikle burada tamamladıklarımız var. Devam eden iki bloğumuz ve 92 dairemiz, iş merkezimiz de bu çalışmanın içinde yer alıyor. İnşallah onları da önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Ancak asıl yeni hedefimiz, 240 dönüm yani 24 hektar bir alanda bulunan eski belediyenin önünden başlayıp, Mercan Camisi'ne kadar uzanan üçgen bir alan. Bu alan, Aşağı Mahalle'de yer alıyor. Eski belediye önünden başlayıp Dereboğaz Caddesi'ne kadar devam eden ve daha önce kentsel dönüşüm birinci etap olarak bilinen alanın batı karşısında imarın tamamlandığı geniş bir alandan bahsediyoruz. Bu alan, Hisarcık Caddesi olarak bilinir. Hisarcık Caddesi'nin güneyi ve kuzeyindeki alanda bize ait olan bölümdeki çalışmalarımızı, yine önceki dönemde olduğu gibi etap etap ilerletmeyi planlıyoruz. Bu 240 hektar alanı üçe bölerek gitmeyi düşünüyoruz. Doldur-boşalt yöntemiyle ilerleyeceğiz ve burada da, nasip olursa, daha önceki kentsel dönüşümlerimizde Çevre Bakanlığı'nın bize oluşturduğu rezerv alanları üzerinden finansman sağlanmıştı. Bu süreçte, vatandaşın belirli bir miktar borçlanarak yaptığı katkı ile işlemler yürütülüyordu. Hak ediş işlemleriyle süreç tamamlanıyordu. Bu süreçte ise kat karşılığı ve özel sektörün daha fazla içinde olacağı bir dönüşüm planlıyoruz.Bu alanda tüm gerekli çalışmaları zaten tamamladık ve fizibilite aşamasında belli bir noktaya geldik. Ne kadar konut yapılabileceğini, ticari alanları, pazar yerini hesapladık. Bu yeni alanda 800 ila 1000 arasında konut üretilebileceğini öngörüyoruz. Kısacası Aşağı Mahalle'de eski ve dönüşüme ihtiyaç duyan, hem ticari hem de mesken olarak kullanılan tüm alanlarda dönüşüm yapmayı planlıyoruz. Ayrıca baharda, mülkiyeti bize ait olan yaklaşık 8 dönümlük alanda da kat karşılığı ihalemizi gerçekleştireceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızla ve müteahhitlerle de görüşmeleri başlatmak istiyoruz. Bu alandaki bazı bölgeler ilçenin girişine uygun olmayacak şekilde boş durumda kalmıştı ve biz de bu görüntüden memnun değildik. Bu alanları etap etap dolduracağız” ifadelerinde bulundu.



Vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ”Esnafın ticari faaliyetlerini de göz önünde bulundurarak yeni ticari alanlar oluşturacağız. Aynı zamanda burada oturanların yeni konutlara yerleşmelerini sağladıktan sonra eski binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Yıkım işlemleri biraz daha farklı olacak ve özel sektörün daha çok dahil olacağı bir süreç olacak. Çünkü rezerv alanlarının oluşması ve bu alanların finansal olarak dönüştürülmesi zaman alıcı işlerdir. Bu nedenle, daha hızlı bir süreç hedefliyoruz ve vatandaş ile müteahhitin doğrudan ilişkide olmasını istiyoruz. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, belediye olarak tüm gücümüzle vatandaşımızın lehine olan adımlar attık ve elhamdülillah başarılı olduk. Bu sefer ise vatandaşın da aktif olacağı bir süreç başlatmak istiyoruz. Kütle parseller üzerinde alanlar oluşturacak ve bu alanlar için müteahhitlerle birlikte projelendirme yapacağız. Ancak vatandaşın da bu süreçte daha fazla sorumluluk almasını, kendi kendilerine kararlar verebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Böylece onların da önünü açmış olacağız. Alan ilan edildikten ve gerekli teknik veriler hazırlandıktan sonra, biz bu alanda kütleyi oluşturacak, emsali belirleyecek, katı belli bir düzeyde tutacağız ve vatandaşların mağdur olmamaları için gereken her türlü düzenlemeyi yapacağız” şeklinde konuştu.