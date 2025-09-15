Başkan Özdoğan: 'Kış gelmeden vatandaşlarımız evlerine yerleşecek'

  • Haberler
Hacılar ilçesinde 552 konutun çalışmaları hakkında açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 'Kış gelmeden önce 552 konutumuzun teslimi noktasında altyapı firmalarıyla ilgili görüşmelerimizi ve istişarelerimizi devam ettiriyoruz. Kıştan önce vatandaşlarımızın gerek dönüşüm bloklarındaki gerekse TOKİ konutlarındaki evlerine yerleşmeleri için gayret edeceğiz' dedi.

Hacılar Belediyesi, TOKİ iş birliğiyle kentsel dönüşüm kapsamında ilçeye kazandırılan toplam 552 konutun teslimi yapılacak. Altyapı yatırımlarının devam ettiğini belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kış gelmeden vatandaşların yeni evlerine kavuşması için yoğun gayret içinde olduklarını ifade ederek, “İlçemizdeki iş ve işlemleri hepinizin bildiği üzere altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Kış gelmeden önce 552 konutumuzun teslimi noktasında altyapı firmalarıyla ilgili görüşmelerimizi ve istişarelerimizi sıklıkla devam ettiriyoruz. İnşallah kıştan önce vatandaşlarımızın gerek dönüşüm bloklarındaki gerekse TOKİ konutlarındaki evlerine yerleşmeleri için gayret etmeye devam edeceğiz. Bununla ilgili resmi açıklamaları da TOKİ’miz ilerleyen süreçte yapacak, iş akışıyla ilgili bir takvimi de sizlerle paylaşmış olacağız” diye konuştu.

Haber Merkezi

